Δημήτρης Διαμαντίδης, Νικ Καλάθης και Γιώργος Παπαγιάννης είναι οι τρεις που έχουν κάνει... κατάληψη στις κορυφαίες επιδόσεις για τις βασικές στατιστικές κατηγορίες της EuroLeague όσον αφορά τον Παναθηναϊκό

Πριν από λίγες ημέρες, η EuroLeague παρουσίασε τα αντίστοιχα νούμερα του Ολυμπιακού. Τώρα ήταν η ώρα του Παναθηναϊκού και των φίλων του να μάθουν ποιοι είναι οι... ρέκορντμαν στις βασικές στατιστικές κατηγορίες.

Φυσικά ο Δημήτρης Διαμαντίδης ξεχωρίζει, αφού έχει στην κατοχή του τρεις από τις πέντε πρωτιές. Σε παιχνίδια στην EuroLeague (278), πόντους (2495) και ριμπάουντ (969), ο 3D έχει αφήσει παντοτινό αποτύπωμα και δικαίως έχει εξέχουσα θέση στην ιστορία του συλλόγου.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δύο παίκτες που πλέον ανήκουν στη Φενέρμπαχτσε. Ο λόγος φυσικά για τον Νικ Καλάθη που κατέχει την πρωτιά των ασίστ σε ολόκληρη τη διοργάνωση, μετράει τις περισσότερες και στην ιστορία του Παναθηναϊκού με 1260, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης με τα 183 μπλοκ του έρχεται να συμπληρώσει την τριάδα των Ελλήνων.

3D 😎 was a monster during his time with @paobcgr 💪@Nick_Calathes15 and @G_P_06 complete the set!



Here are the All-Time Stats records for the 🟢 side of Athens! #EveryGameMatters pic.twitter.com/u669Z7xr7O