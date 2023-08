Η Euroleague παρουσίασε τα ρεκόρ παικτών του Ολυμπιακού, με τους Σπανούλη, Πρίντεζη και Παπανικολάου να δεσπόζουν.

Είναι τρεις εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Ολυμπιακού και δεν θα γινόταν να λείπουν από τα all-time records της ομάδας στη Euroleague. Οι διοργανωτές παρουσίασαν τον πίνακα με τα ρεκόρ στις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες και οι Βασίλης Σπανούλης, Γιώργος Πρίντεζης και Κώστας Παπανικολάου πρωταγωνιστούν.

Ο V-Span είναι στη πρώτη θέση σε ασίστ και πόντους (πρώτος και σε όλη τη Euroleague) με 1383 και 3552 αντίστοιχα, ενώ ο Πριν είναι κορυφή σε ριμπάουντ και περισσότερα ματς με 1363 και 349 αντίστοιχα. Ο τωρινός αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου έχει 93 μπλοκ, τα περισσότερα στην ιστορία των ερυθρολεύκων.

