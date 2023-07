Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι είναι ένας από τους στόχους του Παναθηναϊκού για τη θέση του σέντερ, με τον Πολωνό να έχει όρο στο συμβόλαιό του και το buy out να εκπνέει τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου.

Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχύσει το ρόστερ του, κάνοντας συνολικά εννιά μεταγραφές, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει. Πρέπει να καλύψει κενά και σε άλλες θέσεις και ένα απ' αυτά αφορά τους σέντερ. Με τον Πολωνό Αλεκσάντερ Μπαλτσερόφσκι να είναι ο πρώτος στόχος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.

Η περίπτωση του Πολωνού που αγωνίζεται με την Γκραν Κανάρια θα ξεκαθαρίσει άμεσα, αφού το buy out στο συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουλίου, δηλαδή σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα encestando η ισπανική ομάδα έχει προτείνει νέο συμβόλαιο στον Μπαλτσερόφσκι, με αυξημένες αποδοχές.

Την περσινή σεζόν στο EuroCup (σε 22 αγώνες) ο Μπαλτσερόφσκι μέτρησε 8.6 πόντους (με 40.9% στο τρίποντο), 3.8 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 1 λάθος ανά 16:59 συμμετοχής.

El Gran Canaria tiene a punto el fichaje del alero John Holland, según hemos sabido.

Además, pelea por mantener a Balcerowski con una mejora salarial



🏀John Holland, in advanced talks with Gran Canaria, per sources

➡️https://t.co/U6oXe36VZe pic.twitter.com/Mfyz31huoo