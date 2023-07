«Προς Βίρτους Μπολόνια ο Μπράιαντ Ντάνστον»

Ο Μπράιαντ Ντάνστον βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Βίρτους Μπολόνια βάσει πληροφοριών από το Ισραήλ.

Η Βίρτους Μπολόνια θέλει να αξιοποιήσει το φετινό καλοκαίρι ώστε να κάνει ποιοτικές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν σε Ιταλία και EuroLeague.

Με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Τόρνικε Σενγκέλια που έχει... βαρύ συμβόλαιο να είναι ανοιχτό, φαίνεται πως οι Ιταλοί ασχολούνται με την περίπτωση του Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο βετεράνος σέντερ αποχαιρέτησε πρόσφατα την Αναντολού Εφές, με την οποία πανηγύρισε και δύο τίτλους EuroLeague, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό του με την Βίρτους να φέρεται κοντά στο deal από ισραηλινό έδαφος.

I’m told 2 time EL with Champ with Anadolu Effes Bryant Dunston and Virtus Bologna are nearing an agreement.