Η Μακάμπι Τελ Αβίβ άφησε ελεύθερο τον Νταρούν Χίλιαρντ, μετά από μία σεζόν συνεργασίας.

Ο Νταρούν Χίλιαρντ μπαίνει στην αγορά των ελεύθερων, αφού η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την αποδέσμευσή του. Ο Χίλιαρντ έμεινε μία σεζόν στο Ισραήλ, ενώ από το 2018 που ήρθε στην Ευρώπη έχει μείνει παραπάνω από μία σεζόν μόνο στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2019-2021).

Αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-2019 στην Μπασκόνια, το 2021-2022 στην Μπάγερν και πέρσι στην Μακάμπι. Με τη φανέλα της μέτρησε 9.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.2 ασιστ σε 32 αγώνες της EuroLeague.

