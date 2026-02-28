Τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague, συμπεριλαμβανομένου του ντέρμπι Μακάμπι – Χάποελ, αναμένεται να διεξαχθούν εκτός Ισραήλ, με το χρονικό πλαίσιο να παραμένει αβέβαιο.

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα για ακόμη μία φορά.

Πέρα από την ειδοποίηση των ξένων παικτών όλων των ομάδων της λίγκας να αποχωρήσουν από τη χώρα με προορισμό τη Βουλγαρία, εξελίξεις αναμένονται και αναφορικά με το πού θα διεξαχθούν οι επόμενοι αγώνες των ομάδων, όπως αναφέρει το «Sport5».

Η εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν επηρέασε ξανά τον αθλητισμό με αποτέλεσμα τα προσεχή παιχνίδια της Euroleague να μην αναμένονται να διεξαχθούν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ την προσεχή Πέμπτη (05/03, 21:05), καθώς ακόμη κι αν πρόκειται για Ισραηλινές ομάδες συμμετέχουν ξένοι παίκτες και διαιτητές.

Ήδη το παιχνίδι της Χαποέλ Τελ Αβίβ με την Παρί, που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 3 Μαρτίου, θα γίνει στη Σόφια της Βουλγαρίας, Σόφια. ενώ στο Βελιγράδι, αναμένεται να διεξαχθεί το ντέρμπι του Τελ Αβίβ. Μάλιστα, η εγχώρια λίγκα έχει ανακοινώσει την προσωρινή διακοπή του πρωταθλήματος.

Δύο μήνες μετά την επιστροφή των ομάδων στο Ισραήλ, οι αγώνες ξαναφεύγουν εκτός της χώρας με το χρονικό πλαίσιο να παραμένει άγνωστο. Να τονιστεί ότι είναι προγραμματισμένη η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 2 Απριλίου και η αντίστοιχη του Ολυμπιακού στις 9 Απριλίου, πάντα εν αναμονή των εξελίξεων.

Να σημειωθεί πώς ήδη η EuroLeague έχει ανακοινώσει πως τα εντός έδρας παιχνίδια των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία θα διεξαχθούν στην Σερβία και την Βουλγαρία.