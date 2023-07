Ο Ντόντα Χολ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μονακό για τρίτη σερί σεζόν, παρά το φημολογούμενο ενδιαφέρον από το ΝΒΑ και ομάδες της EuroLeague ενώ αναμένεται να αποκτήσει διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν.

Πέρσι υπέγραψε τριετή επέκταση ως το 2025, έχοντας τη δυνατότητα να κάνει opt out. Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνει στο Πριγκιπάτο, έχοντας κομβική συμβολή στην πρόκριση στο Final Four και στην κατάκτηση του double στη Γαλλία.

Πλέον ο 25χρονος Αμερικανός θα αγωνίζεται σαν... Αζέρος αφού σύμφωνα με το BasketNews, αναμένεται να λάβει άμεσα διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν. Ο Χολ σημείωσε φέτος 7.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ στην EuroLeague.

Στο παρελθόν, ο Τζέισι Κάρολ αγωνιζόταν επίσης με διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν.



