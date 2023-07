Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθεια για την ενίσχυσή του με τον Νίκολα Μίροτιτς να μπαίνει και αυτός στη λίστα των στόχων.

Μετά και τη σπουδαία απόκτηση του Κώστα Σλούκα, η όρεξη έχει ανοίξει για τα καλά στον Παναθηναϊκό. Και οι στόχοι είναι ιδιαιτέρως υψηλοί, με τον Νίκολα Μίροτιτς να μπαίνει και αυτός στο κάδρο.

Οι «πράσινοι» αναζητούν έναν ακόμα φόργουορντ και οι πηγές από το Ισραήλ αναφέρουν πως ο Μίροτιτς αποτελεί στόχο. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε πολύ να ενισχυθεί με την απόκτηση του πολιτογραφημένου Ισπανού, που φυσικά έχει συνδεθεί αρκετά με τον Ολυμπιακό, μετά και την αποχώρηση του Βεζένκοβ.

Ο Μίροτιτς προς το παρόν δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί αναζητούν τον τρόπο να το «σπάσουν».

