Βοηθός του Ετόρε Μεσίνα θα είναι από την ερχόμενη σεζόν ο Μίλαν Τόμιτς, που προστέθηκε στο προπονητικό σταφ των Ιταλών.

Στο προπονητικό σταφ της Αρμάνι Μιλάνο προστίθεται ο Μίλαν Τόμιτς. Ο «θρύλος» του Ολυμπιακού επιστρέφει στους πάγκους ως βοηθός του Ετόρε Μεσίνα, πλαισιώνοντας τον Ιταλό στον πάγκο.

Φυσικά έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, όντας βοηθός στον Ολυμπιακό δίπλα στους Ντούσαν Ίβκοβιτς, Γιάννη Σφαιρόπουλο και Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και ως πρώτος προπονητής τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα.

«Είμαι χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του λαμπερού κλαμπ. Δουλεύοντας μαζί με έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη και όντας μέλος ενός σταφ με τέτοια ποιότητα είναι για εμένα μια μεγάλη ευκαιρία και τιμή» ήταν τα λόγια του Μίλαν Τόμιτς.

Milan Tomic completa lo staff tecnico: "Un onore lavorare per questo gruppo" ➡ https://t.co/YHMzTWwIW1



Milan Tomic completes the coaching staff: "It is an honor to work for this group" ➡ https://t.co/K98AhQZMc7



⚪🔴#insieme #WelcomeMilan #ForzaOlimpia pic.twitter.com/nIcsJ5vuDq