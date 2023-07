Αρμάνι Μιλάνο και Μπράντον Ντέιβις χώρισαν τους δρόμους τους με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν την αποχώρησή του.

Ο Μπράντον Ντέιβις κυκλοφορεί και επίσημα ελεύθερος στην αγορά και εξετάζει τις προσφορές για το μέλλον του. Η Αρμάνι Μιλάνο μέσω του επίσημου λογαριασμού της ευχαρίστησε τον Αμερικανό ψηλό και τον αποχαιρέτησε.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν θέλουν τον Ντέιβις να βρίσκεται πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο σύνολο της Βαλένθια που έχει ήδη κάνει την μεγάλη κίνηση του Οτζελέγιε για την επόμενη σεζόν!

L'Olimpia saluta Brandon Davies: "In bocca al lupo per il futuro" ➡ https://t.co/pCIALUOkOX



Olimpia wishes all the best to Brandon Davies ➡ https://t.co/SwBu5TEQzY



⭐⭐⭐#insieme #ThankYou #Davies @Brandon_Davies0 pic.twitter.com/dUKLS7DaBK