Ο Εργκίν Αταμάν διατηρεί μία λίστα με υποψήφια ονόματα για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού και ένα από αυτά είναι και ο MVP του EuroCup, Τζέριαν Γκραντ.

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να απλώνει το... ραντάρ του στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας σεζόν με τον Εργκίν Αταμάν να έχει μεταξύ άλλων στις επιλογές του τον Τζέριαν Γκραντ.

Ο MVP του φετινού EuroCup εμφανίζεται από το «telesport.rs» να είναι κοντά στους «πράσινους», ωστόσο η αλήθεια είναι διαφορετική. Πράγματι, ο νέος τεχνικός του τριφυλλιού διατηρεί μία λίστα με ονόματα από την Τουρκία που εξετάζει μεταξύ άλλων.

Λόγω της πορείας του Γκραντ με την Τουρκ Τέλεκομ η περίπτωσή του δεν πέρασε απαρατήρητη και αν και εφόσον προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε εκείνη την πλευρά θα προορίζεται για εναλλακτική λύση στα γκαρντ. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο 30χρονος άσσος σημείωσε 14.9 πόντους με 6 ασίστ κατά μέσο όρο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που αναδείχθηκε πολυτιμότερος με τα νούμερά του στην Τουρκία να είναι παρόμοια.

Θυμίζουμε πως είναι γνωστός στα ελληνικά δεδομένα από το επιτυχημένο πέρασμά του από τον Προμηθέα, έχοντας αγωνιστεί και με την Αρμάνι Μιλάνο.

🚨Panathinaikos is close to signing 2022/23 Eurocup MVP, Jerian Grant, according to our sources! ✍️🔜 pic.twitter.com/r9McsL8x06