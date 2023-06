Το αντίο της Παρτίζαν στον Λεσόρ: «Πάντα μέλος της "ασπρόμαυρης" οικογένειας»

Η Παρτίζαν είπε το δικό της ξεχωριστό αντίο στον Ματίας Λεσόρ που τίμησε τη φανέλα της και πλέον είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.

Εδώ και λίγες ώρες ο Ματίας Λεσόρ είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» κέρδισαν την Μπαρτσελόνα στην κούρσα της απόκτησής του, με την πρώην ομάδα του, την Παρτίζαν να τον αποχαιρετά με το δικό της μήνυμα στα social media.

«Ευχαριστούμε για όλα, θα παραμείνεις για πάντα ένα κομμάτι της "ασπρόμαυρης" οικογένειας» αναφέρουν οι Σέρβοι, για έναν παίκτη που δέθηκε αρκετά με το κοινό τους.

Ο Λεσόρ πιστοποίησε την εξαιρετική του σεζόν με τη φανέλα της Παρτίζαν και μετακομίζει με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

.@ThiasLsf thanks for everything! You will forever remain a part of the black-white family!🙌🏽🖤🤍



Matijas hvala za sve! Zauvek ćeš ostati deo crno-bele porodice!🙌🏽🖤🤍#KKPartizan pic.twitter.com/ZkSWrakH0t