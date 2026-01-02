Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στα social media το πρώτο βράδυ του 2026 ευδιάθετος και έχοντας αφήσει πίσω την Παρτίζαν.

Μετά την αποχώρηση του από την Παρτίζαν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε χαθεί από προσώπου γης, θέλοντας προφανώς να αποφορτιστεί απ’ όσα συνέβησαν εκείνο το διάστημα στην ομάδα και του έβαλαν πολύ πίεση.

Βέβαια, μπορεί ο ίδιος να είχε... χαθεί, αλλά ο κόσμος φρόντιζε να θυμίζει την παρουσία του και την ιστορία του σε κάθε αγώνα της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον σύλλογο.

Ο ίδιος επέλεξε να αποτραβηχτεί και να ηρεμήσει απ’ όσα τον βάραιναν και τον έκαναν να χάσει το χαμόγελο του. Κάτι που φάνηκε να ξαναβρήκε το τελευταίο διάστημα και αποτυπώθηκε σε φωτογραφικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πρωτοχρονιά.

Ο «Ζοτς» βρέθηκε με τον γνωστό συμπατριώτη του παρουσιαστή Ζόραν Κέσιτς και τον ηθοποιό Μπόγκνταν Ντίκλιτς σε έξοδο του, όπου ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και θύμιζε τον παλιό καλό Ομπράντοβιτς και όχι εκείνον του τελευταίου διαστήματος στον πάγκο της Παρτίζαν.

«Αγαπώ αυτούς τους δύο», έγραψε ο παρουσιαστής Ζόραν Κέσιτς αναφερόμενος στην φωτογραφία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Μπόγκνταν Ντίκλιτς.



