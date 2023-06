Τέλος ο Κάβανο από τη Ζάλγκιρις

Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τάιλερ Κάβανο, ο οποίος έκλεισε τον κύκλο του στο Κάουνας έπειτα από δυο χρόνια.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας θα πορευτεί τη σεζόν 2023-24 δίχως τον Τάιλερ Κάβανο, ανακοινώνοντας το τέλος της συνεργασίας τους μετά από μια διετία.

Ο 29χρονος φόργουορντ δεν θα συνεχίσει στη Ζάλγκιρις και πλέον βγαίνει στη free agency μετά τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος αποχώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Φέτος ο Κάβανο είχε 5.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε 14 συμμετοχές στην EuroLeague όμως ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στη μέση και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Thank you for the two years, @tycav34! 💚 pic.twitter.com/TZVdkHJtxh