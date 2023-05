Μπατίστ: «Ομπράντοβιτς και Ιτούδης με αγκάλιασαν, μου έδειξαν τον δρόμο για την επιτυχία» (vid)

Ο Μάικ Μπατίστ φιλοξενήθηκε από τον Κάιλ Χάινς και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και το πώς τον βοήθησαν οι Ομπράντοβιτς και Ιτούδης να προσαρμοστεί.

Καλεσμένος του Αμερικανού σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο στο «A quarter with Kyle Hines» της Euroleague ήταν ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Μπατίστ.

Αν μη τι άλλο αποτέλεσε έναν από τους θρύλους της ομάδας και της διοργάνωσης και είχε πολλά να πει και να μοιραστεί τον πάλαι ποτέ αντίπαλό του.

Μεταξύ πολλών άλλων θυμήθηκε τις πρώτες του στιγμές στην Ελλάδα ερχόμενος από το ΝΒΑ, βγάζοντας το καπέλο στους Ομπράντοβιτς και Ιτούδη οι οποίοι τον βοήθησαν να προσαρμοστεί.

«Ακόμα και τα δύο μου πρώτα χρόνια στον Παναθηναϊκό δεν ήταν εύκολα για εμένα. Ερχόμενος από το ΝΒΑ και την ελευθερία που υπήρχε εκεί, δεν ήταν εύκολη η προσαρμογή μου. Όμως οι Ομπράντοβιτς και Ιτούδης με αγκάλιασαν και με οδηγούσαν συνέχεια στο σωστό μονοπάτι και στις επιτυχίες. Και είδαμε τι έγινε. Και γνωρίζω ότι τους είχα δημιουργήσει πολλούς πονοκεφάλους! Οπότε μπράβο τους» ανέφερε ο Μπατίστ.

"𝗢𝗯𝗿𝗮𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝘁𝗼𝘂𝗱𝗶𝘀 𝗽𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗮𝗿𝗺 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲"



