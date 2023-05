Ο Μάριο Χεζόνια έδωσε τα εύσημα στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε αμέσως μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τη Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γάλλος άλλαξε τη σεζόν της «βασίλισσας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης μόλις έχει επικρατήσει του Ολυμπιακού με 79-78 στον τελικό της EuroLeague, αφού ο Σέρχιο Γιουλ σκόραρε ένα καλάθι... μαχαιριά 3.1'' πριν το φινάλε. Ο Μάριο Χεζόνια, που υπήρξε επίσης καθοριστικός στον τελικό έσπευσε να δώσει τα εύσημα σε έναν πολυσυζητημένο συμπαίκτη του, τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φυσικά δεν αγωνίστηκε στο Final Four μετά και την τιμωρία του λόγω του βάρβαρου χτυπήματος στον Ντάντε Έξουμ κατά τη διάρκεια του Game 2 απέναντι στην Παρτίζαν. Ωστόσο, παρότι η ενέργειά του ήταν κατακριτέα από όλους, ο Χεζόνια τον έχρισε καταλύτη του τροπαίου.

«Μας άλλαξες όλη τη χρονιά» ήταν τα λόγια που είπε ο Κροάτης όπως φαίνεται από το βίντεο του «Sport5», με τον Γιαμπουσέλε μάλιστα να ξεσπά σε κλάματα αμέσως μετά.

Sport 5 Exclusive:

Real Madrid star, Mario Hezonja to teammate Yabusele seconds after Euroleague final: “you changed the f-n season for us”



Full videohttps://t.co/3qQTrwpoxQ

@danzilb @MozzartSport @Mondo_Sport @Eurohoopsnet @Sportando #partizan #EuroLeague #RealMadrid pic.twitter.com/aZpT96TEcZ