Απάντηση Ταβάρες σε Σλούκα: «Άξιζε ο Γουόκαπ αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα»

Ο Έντι Ταβάρες έσπευσε να δώσει τη δική του οπτική για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της EuroLeague απαντώντας στο post του Κώστα Σλούκα για τον Γουόκαπ.

Η EuroLeague... μοίρασε στον κόσμο ακόμη έναν τίτλο για τη φετινή σεζόν, στο οποίο ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε ο κορυφαίος αμυντικός, αφήνοντας δεύτερο στη σχετική ψηφοφορία τον Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού.

Κάτι που δεν έμεινε εκτός του πεδίου του Κώστα Σλούκα που θέλησε να τοποθετηθεί υπέρ του συμπαίκτη του μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του. Στο εν λόγω post ο πολύπειρος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» έχει αναφέρει και το όνομα του Ταβάρες, που έσπευσε να απαντήσει λίγο αργότερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο θηριώδης σέντερ της Ρεάλ είπε πως «Το άξιζε και εκείνος (εννοώντας φυσικά τον Γουόκαπ), ωστόσο οι αριθμοί δεν λένε ψέματα».

He deserve it too but the numbers don’t lie…