Σλούκας: «Ο Γουόκαπ άξιζε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού στη Euroleague»

Ο Κώστας Σλούκας απάντησε στη Euroleague για το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού, αναφέροντας πως έπρεπε να πάει στον Τόμας Γουόκαπ

Ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού στη EuroLeague και άφησε δεύτερο στη σχετική ψηφοφορία τον Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού.

Με αυτή την απόφαση δεν ήταν σύμφωνος ο Κώστας Σλούκας και το έδειξε με απάντηση του στη Euroleague, λέγοντας πως το βραβείο το άξιζε ο Γουόκαπ. «Με όλο το σεβασμό στη Euroleague και σε έναν υπέροχο παίκτη που κυριαρχεί για χρόνια τον Ταβάρες, κατά την ταπεινή μου άποψη το βραβείο το άξιζε ο Γουόκαπ. Παρόλο που του λείπει το μέγεθος του Ταβάρες, η συνεισφορά του ήταν μεγάλη και μας βοήθησε να τερματίσουμε πρώτοι στη regular season», έγραψε.

With respect to @Euroleague & a great player who has dominated ELB for years @waltertavares22, in my humble opinion, @twalkup23 deserved DPOY this season. Despite lacking size like Walter, he troubled every opponent, contributed immensely, and helped our team clinch 1st place.