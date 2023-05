Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα φοβερό σερί 15-0 κόντρα στη Φενέρ και έγραψε ιστορία σε Game 5.

Το εισιτήριο του για το Κάουνας τσέκαρε ο Ολυμπιακός και ετοιμάζεται για το Final 4, εκεί όπου στον ημιτελικό θα κοντραριστεί με μία εκ των Μονακό ή Μακάμπι. Οι ερυθρόλευκοι... καθάρισαν τη Φενέρ στο ΣΕΦ με τη βοήθεια του κόσμου τους και πλέον πάνε στη Λιθουανία για τον μεγάλο στόχο.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα κυρίαρχησε σε αρκετά διαστήματα του ματς κόντρα στους Τούρκους και μάλιστα έτρεξε ένα φοβερό σερί 15-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Γκούντουριτς έκανε το 29-31, 4:41 για τη λήξη της δεύτερης περιόδου, όμως σε εκείνο τι σημείο ξεκίνησε η αντεπίθεση των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός έκανε το 29-31, 44-31 μέσα σε τέσσερα λεπτά με πρωταγωνιστή τον Σλούκα.

Αυτό το 15-0 του Ολυμπιακού είναι και το μεγαλύτερο σερί ομάδας σε Game 5. Η Λοκομοτίβ είχε 14-0 το 2015-16, όπως και η Εφές τη σεζόν 2020-21, όμως οι Πειραιώτες τις έβάλαν από κάτω.

15-0 is the largest run in #EuroLeague Game 5 history:



2022-23 Olympiacos 15 PTS 👈

2015-16 Lokomotiv 14

2020-21 Efes 14

2012-13 Efes 13

2011-12 Maccabi 12

2020-21 Milan 12

2020-21 Barca 12