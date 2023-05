Ο Νταρούν Χίλιαρντ επέλεξε να εμφανιστεί στο γήπεδο ενόψει του Game 4 με εμφάνιση του προπονητή του, Όντεντ Κάτας, από τα χρόνια που αγωνιζόταν στη Μακάμπι.

Το Game 4 ανάμεσα σε Μακάμπι και Μονακό βρίσκεται προ των πυλών και ο Νταρούν Χίλιαρντ επέλεξε να κάνει την είσοδό του στην Menora Mivtachim Arena με μία ιδιαίτερη εμφάνιση.

Ο Αμερικανός άσσος άνοιξε το χρονοντούλαπο και φόρεσε την φανέλα του προπονητή του και άλλοτε παίκτη της Μακάμπι, Όντεντ Κάτας, η οποία όπως μας ενημέρωσε η ομάδα φέρει και την υπογραφή του!

Mind you it's an original signed jersey 👀@DHilliard6X pic.twitter.com/4zcdADjZPD