Οι περιγραφές, σε διάφορες γλώσσες, που συνόδευσαν το απίθανο buzzer beater που σημείωσε ο Κώστας Σλούκας είναι μοναδικές.

Σε όποια γλώσσα και αν ακούσει κάποιος το καλάθι που έβαλε ο Κώστας Σλούκας, ο παροξυσμός και οι κραυγές ακούγονται το ίδιο! Το απίθανο buzzer beater που έβαλε ο Κώστας Σλούκας για το 72-71, σκορ με το οποίο επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο Game 3 (2-1 η σειρά), εμφανίστηκε σε διάφορες εκδοχές και σε πολλές γλώσσες!

Ο σπίκερ της EuroLeague επέλεξε κάτι... ελληνικό όπως το ΩΠΑ και την ατάκα «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα», ενώ οι Γάλλοι διάλεξαν, πέρα από κραυγές να αποκαλέσουν το σουτ ως εκπληκτικό και να τονίσουν ότι «είναι θεότρελο».

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm