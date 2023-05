Ο Κώστας Σλούκας έβαλε το τρίποντο που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (72-71) με την περιγραφή της EuroLeague να είναι εξίσου επική, όσο και... ελληνική!

Ο Κώστας Σλούκας... πάγωσε την Ulker Arena με το επικό τρίποντο στη λήξη του αγώνα και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσέ για το 72-71 και το 2-1 στη σειρά.

Ωστόσο, η παγωμάρα στο γήπεδο έφερε το απίθανο ξέσπασμα του δημοσιογράφου που περιέγραφε το ματς για λογαριασμό της EuroLeague. Μόλις ο Σλούκας σκόραρε, φώναξε ένα μακρόσυρτο «ώπα» και στη συνέχεια, ενώ οι παίκτες πήγαιναν προς τα αποδυτήρια ο δημοσιογράφος έλεγε «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα»!

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm