Ο Αϊζάια Κάνααν έκανε πράγματα και θαύματα στην 3η περίοδο έχοντας 5/6 τρίποντα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού έβλεπε το καλάθι της Φενέρ σαν... βαρέλι καθώς ευστοχούσε στο ένα σουτ μετά το άλλο!

Έως το τέλος της 3ης περιόδου η οποία έφερε τους «»ερυθρόλευκους» στο +12 (63-51), ο Κάνααν είχε 5/6 τρίποντα και 6/7 στο σύνολο με 18 πόντους.

Συγκεκριμένα πέτυχε τους 15 από τους 26 πόντους του Ολυμπιακού δίνοντας στην ομάδα του το μομέντουμ του αγώνα.

.@SiP03 sends the @Olympiacos_BC crowd wild with his SIXTH 3-poimter!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LVQXIAkJF4