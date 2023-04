Η Ζαλγκίρις πήρε τη νίκη που ήθελε (68-67) και έμεινε ζωντανή στην υπόθεση πρόκρισης στα play-offs. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, παρά την ήττα, εξασφάλισε και τυπικά την παρουσία της στον post season.

Ο στόχος επιτεύχθηκε και για τις δύο ομάδες. Η Ζαλγκίρις επικράτησε με 68-67 και θα παίξει τις πιθανότητές της την τελευταία αγωνιστική. Ενώ η Μακάμπι, παρά την απώλεια, εξασφάλισε τη θέση της στα play-offfs, αφού είχε επικρατήσει με την ίδια διαφορά (84-83) στο ματς του 1ου γύρου.

Στο Κάουνας έγινε ένα πραγματικό ντέρμπι και η νίκη κατέληξε στην ομάδα που δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Στην 34η αγωνιστική η ομάδα από τη Λιθουανία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ήδη αποκλεισμένη Μπάγερν Μονάχου.

Η Ζαλγκίρις έπαιζε ολάκερη τη σεζόν σε ένα ματς. Η ήττα από τη Μακάμπι θα σήμαινε και αποκλεισμό από τα play-offs. Μία κακή είδηση για τους Λιθουανούς, χαρμόσυνη για τις άλλες ομάδες.

Η Μακάμπι είχε και αυτή κίνητρο. Νίκη για να κλειδώσει τη σχεδόν σίγουρη συμμετοχή της στην play-in. Το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν κανονικό ντέρμπι. Όπως θα έπρεπε.

Η Ζαλγκίρις κατάφερε να προηγηθεί με τέσσερις πόντους (17-13) και η Μακάμπι με 7, 22-29. Σε ένα κομμάτι που έτρεξε το μεγαλύτερο σερί της (6-0, από 20-17 σε 20-23).

Οι Ισραηλινοί εκμεταλλεύτηκαν τις διπλάσιες ασίστ (14-7), αλλά και το 46.7% στα τρίποντα (7/15) με τον Τζαρέλ Μάρτιν να έχει 3/4.

Η τρίτη περίοδος του αγώνα δεν έκανε καμία ομάδα σοφότερη. Το ντέρμπι συνεχίστηκε, καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει. Αν και στην τρίτη περίοδο σημειώθηκε μία από τις δύο φάσεις του αγώνα, με το τρίποντο του Μπόλντγουιν, στη λήξη της περιόδου, να βρίσκει στόχο από το ύψος των βολών της δικής του περιοχής. Και το 4ο δεκάλεπτο θα έκρινε τα πάντα.

Does your life depends on a single 3/4 court shot? CALL WADE BALDWIN 😱pic.twitter.com/X1gENXf1Ws