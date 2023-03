Ο Κάιλ Κούριτς θέλησε να... δοκιμαστεί με τα σουτ που κάνει ο Στεφ Κάρι στην προθέρμανσή του, έχοντας βοηθό τον Σερτάκ Σανλί.

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι το βράδυ της Τρίτης (28/03) για την 31η αγωνιστική της EuroLeague και οι παίκτες των «μπλαουγκράνα», συγκεκριμένα ο Κάιλ Κούριτς, βρήκε έναν τρόπο να... δοκιμαστεί και να χαλαρώσει ταυτόχρονα.

Με το βοήθεια του Σερτάκ Σανλί, επιχείρησε να κάνει το «Steph Curry Challenge» με σουτ που ξεκινούν από κοντά στο καλάθι και καταλήγουν... στο logo. Και θα λέγαμε πως πέρασε και το τεστ με πολύ καλό βαθμό. Πανηγυρίζοντας την εξέλιξη αυτή σαν μικρό παιδί χοροπηδώντας στο παρκέ.

Ο Κούριτς μοιράστηκε το βίντεο μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter ευχαριστώντας παράλληλα και τον Σανλί για τις ασίστ του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

The Steph Curry Challenge Part II 🔥

Couldn’t have done it without your assists, Sertaç 😂 pic.twitter.com/BsYWpHLbBm