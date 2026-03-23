Μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τσάβι Πασκουάλ έβαλε τέλος στις φήμες λέγοντας ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να υπογράψει κάποιον άλλον παίκτη.

Αν μη τι άλλο το κλίμα στις τάξεις των «μπλαουγκράνα» μετά και την εντός έδρας ήττα με 95-76 από την Ρεάλ στο «clasico» είναι αρκετά βαρύ.

Μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει φήμες για πιθανές προσθήκες στις τάξεις της ομάδας, αλλά ο Τσάβι Πασκουάλ έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να προβεί σε καμία κίνηση ενίσχυσης ενόψει της συνέχειας.

«Δεν θα υπάρξουν προσθήκες και θα συνεχίσουμε με τους παίκτες που έχουμε», δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός και συνέχισε: «Από σήμερα, δεν θα μιλήσω ξανά για αυτή την κατάσταση. Δεν θα σχολιάσω πιθανές μεταγραφές. Ακούγονται συνεχώς ονόματα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στη φετινή σεζόν. Οι φήμες είναι φήμες. Δεν θα τις αξιολογήσω, κοιτάζω μόνο το παρόν μας».

Μάλιστα δεν φάνηκε να ανησυχεί μετά από αυτήν την ήττα λέγοντας ότι «δεν πρέπει να εστιάζουμε υπερβολικά στο σκορ. Ήταν μια ήττα κανονικής περιόδου στην ACB».