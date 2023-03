Ο Ντάντε Έξουμ σημείωσε τη φάση της βραδιάς στο Βελιγράδι καθώς με ένα απίθανο κάρφωμα έβαλε και τον... Μπολομπόι το καλάθι του Ολυμπιακού.

Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν highlight σε ένα ΤΟΡ-10 του ΝΒΑ. Σίγουρα ωστόσο θα διεκδικήσει την 1η θέση στο αντίστοιχο ΤΟΡ-10 της Euroleague όσον αφορά τα ματς της 30ης αγωνιστικής.

Ο Ντάντε Έξουμ «πέταξε» στο καλάθι του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα στη «Stark Arena» και έκανε... πόστερ τον Τζοέλ Μπολομπόι που είχε την ατυχέστατη έμπνευση να προσπαθήσει να τον ανακόψει.

Ο Αυστραλός γκαρντ/φόργουορντ κάρφωσε με μανία στο καλάθι των «ερυθρολεύκων» έχοντας πραγματοποιήσει πραγματοποιήσει κανονική... πτήση!

Δείτε το φοβερό κάρφωμα

What a DUNK! 💥@daanteee goes hard to the rim for one of the plays of the season!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/At7CLrdd0P