Ο Ζακ Λεντέι ευστόχησε στο σουτ της... αγωνιστικής ωστόσο δεν μέτρησε ποτέ καθότι η προσπάθειά του ήταν εκπρόθεσμη.

Θα μπορούσε να μπει στα καλύτερα highlights της σεζόν. Αρκεί να το είχε επιχειρήσει 1-2 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τον Ζακ Λεντέι τα εύσημα για το πιο τρελό σουτ της 29ης αγωνιστικής.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Παρτίζαν πέταξε τη μπάλα ανάμεσα από τη γραμμή του κέντρου και αυτήν των 6.75 μέτρων της... δικής του ρακέτας και την έστειλε συστημένη στο καλάθι της Εφές. Όμως, και δυστυχώς για εκείνον, το σου που επιχείρησε ήταν εκπρόθεσμο καθώς είχε λήξει η 3η περίοδος της αναμέτρησης...

Δείτε τι έβαλε

Despite time running out, Zach LeDay proving he has RANGE in his game 😅 pic.twitter.com/O5ufVEo9P6