Με μία σημαντική απουσία θα υποδεχτεί η Ζάλγκιρις τον Ολυμπιακό, αφού ο Αϊζάια Τέιλορ δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Χωρίς τον Αϊζάια Τέιλορ θα αγωνιστεί η Ζάλγκιρις Κάουνας απέναντι στον Ολυμπιακό (20:00) για την 29η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Λιθουανοί είδαν τον γκαρντ τους να φεύγει με πρόβλημα στον μηρό από την αναμέτρηση του πρωταθλήματος κόντρα στη Ρίτας και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του για να δώσει το «παρών».

Το πρόβλημα για τον Τέιλορ είναι στο ίδιο σημείο το οποίο του είχε στερήσει τη συμμετοχή στην αγωνιστική δράση για τρεις εβδομάδες τον Ιανουαρίου. Ο πρώην γκαρντ της Εφές αποκτήθηκε για να αντικαταστήσει τον Κίναν Έβανς που χάνει όλη τη σεζόν και παράγει 7.9 πόντους, 1.9 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής.

Tough blow, as Zalgiris heads into tonight's EuroLeague game without Isaiah Taylor. 🤕 pic.twitter.com/38YlVm91Ss