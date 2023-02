Γουίλκινς: «Ο Παναθηναϊκός έχει τους πιο φανατικούς φιλάθλους στον κόσμο» (vid)

O Nτομινίκ Γουίλκινς υποκλίθηκε στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Eίναι ένας... θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ και του ΝΒΑ, ενώ έχει έρθει στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε τη Euroleague του 1996. Ο Ντομινίκ Γουίλκινς δεν ξεχνά τα όσα έζησε στη χώρα μας και στο... τριφύλλι, ενώ υποκλίθηκε στον κόσμο των... πράσινων. Ο θρύλος των Χοκς και ένας εκ των σπουδαιότερων dunkers στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, θα απολαύσει και φέτος το All Star Game του ΝΒΑ που θα διεξαχθεί στη Γιούτα.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τους πιο φανατικούς φιλάθλους στον κόσμο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ήταν σπουδαία εμπειρία, κερδίσαμε το ευρωπαϊκό όταν ήμουν εκεί. Οι άνθρωποι εκεί μου φερόντουσαν σαν είδωλο. Ήταν απίστευτα στην Αθήνα», παραδέχθηκε ο Human Highlight Film.

Δείτε τα όσα είπε στο video του Basketnews

Dominique Wilkins LOVED his time in 🇬🇷 Athens and the Panathinaikos fans 🔥 pic.twitter.com/9gMUtPE6hD