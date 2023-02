Ο Ντάλτον Χομς μπέρδεψε τις λίγκες και σε μία φάση που εγκλωβίστηκε από την αντίπαλη άμυνα, ζήτησε επιτακτικά τάιμ άουτ από τον διαιτητή.

Όσο και αν ήθελε ο Ντάλτον Χομς, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και την Μπασκόνια, αυτό το... αίτημα δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί.

Σε μία επαναφορά της Μπασκόνια, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Αμερικανού, στη γωνία της πλευράς που παίζει άμυνα η ισπανική ομάδα. Ο Χομς εγκλωβίστηκε από την άμυνα της Ζαλγκίρις και του Ακίλε Πολονάρα και άρχισε να φωνάζει στον διαιτητή που ήταν δίπλα του «τάιμ άουτ». Όταν διαπίστωσε ότι τον αγνοούσε, έκανε και την κίνηση με τα χέρια του.

Όταν είδε ότι ο ρεφερι συνέχισε να τον αγνοεί, αναγκάστηκε να πετάξει την μπάλα, με αποτέλεσμα να χαθεί η κατοχή για την Μπασκόνια.

Not in here man😂 pic.twitter.com/24jEMdRlGT