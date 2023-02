Ο Τεόντοσιτς ανανεώνει στη Βίρτους

Ο Μίλος Τεόντοσιτς αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Βίρτους Μπολόνια ως το 2024.

Η Βίρτους Μπολόνια πυροδότησε τη... βόμβα με την απόκτηση του Μίλος Τεόντοσιτς στις 13 Ιουνίου 2019, πανηγυρίζοντας έπειτα από δυο χρόνια το πρωτάθλημα στην Ιταλία και εξασφαλίζοντας την επιστροφή στην EuroLeague.

Το συμβόλαιο του Σέρβου γκαρντ με τη Βίρτους ολοκληρώνεται φέτος και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ιταλικό βορρά ως το 2024.

Η περίπτωση του Τεόντοσιτς ήλθε στο προσκήνιο το προηγούμενο διάστημα για τον Ερυθρό Αστέρα όμως θα συνεχίσει στην Μπολόνια. Φέτος μετράει 10.2 πόντους, 1.6 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ σε 20 συμμετοχές στην EuroLeague υπό τις οδηγίες του Σέρτζιο Σκαριόλο.

