Οι EuroLeague ανακοίνωσε την τήρηση ενός λεπτού σιγής στις αναμετρήσεις της EuroLeague και του EuroCup γι' αυτή την εβδομάδα.

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των φονικών σεισμών στην Τουρκία θα κρατηθεί σε όλα τα ματς της EuroLeague και του EuroCup αυτή την εβδομάδα.

Ήδη η διοργανώτρια έχει προχωρήσει στην αναβολή των αναμετρήσεων που έχουν τουρκικές ομάδες, με αποτέλεσμα να μη γίνουν οι αγώνες Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο για τη EuroLeague και η αναμέτρηση Μπούρσασπορ - Μπουργκ για το EuroCup.

A moment of silence will be held in this week's @EuroCup and @EuroLeague games to honor the victims of the earthquakes in Turkiye and its neighboring countries.



We would like to offer once again our condolences and wish strength to everyone affected by this natural disaster.