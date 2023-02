Σανλί: «Ο πόνος μας είναι απερίγραπτος»

Ο Τούρκος σέντερ της Μπαρτσελόνα, Σερτάκ Σανλί έστειλε τις προσευχές του στους συμπατριώτες του που χτυπήθηκαν από τον φονικό σεισμό.

Οι φονικοί σεισμοί που χτύπησαν την νοτιοδυτική Τουρκία και τη Συρία τη Δευτέρα 6/2 άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Ο κόσμος παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις και οι εικόνες που έρχονται συνεχώς από τη γειτονική χώρα σοκάρουν.

Στο μεταξύ, η Κυβέρνηση της Τουρκίας προχώρησε σε αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας μέχρι νεωτέρας και το BCL ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων των τουρκικών ομάδων που επρόκειτο να διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Νωρίτερα μάλιστα η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι στα γήπεδα που θα διεξαχθούν αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων την ερχόμενη αγωνιστική, θα υπάρχει σημείο παράδοσης και συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους.

Παράλληλα, ο Τούρκος σέντερ της Μπαρτσελόνα, Σερτάκ Σανλί έστειλε μήνυμα μέσω Twitter: «Ο πόνος που βιώνουμε είναι απερίγραπτος. Οι προσευχές μου και η καρδιά μου είναι με τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό στην Τουρκία».

The pain we experience is indescribable. My prayers, my heart is with our citizens who were affected by the earthquake in Türkiye…🇹🇷🙏🏻