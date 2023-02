Ο Ενές Καντέρ Φρίντομ δημοσίευσε ένα σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του σεισμού στην Τουρκία και προσευχήθηκε για τους συμπατριώτες του παρότι είναι επικηρυγμένος από τον Ερντογάν.

Ο Ενές Καντέρ Φρίντομ παραμένει δίπλα στην Τουρκία. Με ένα σοκαριστικό βίντεο που δημοσίευσε μέσα από τον λογαριασμό του μετέφερε την εικόνα από την κατάσταση που επικράτησε στη γειτονική χώρα εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων που προκάλεσαν εκατοντάδες θανάτους.

Ο Καντέρ συνόδευσε το βίντεο με προσευχές προς όλους.

Θυμίζουμε πως ο Καντέρ είναι πλέον στη λίστα των επικηρυγμένων όσον αφορά τη χώρα του. O Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «δικτάτορα», και η Κυβέρνηση της Τουρκίας αξίωσαν στα 500.000 δολάρια το ύψος της επικήρυξής του, τοποθετώντας τον στη λίστα με τους τρομοκράτες.

Κατά καιρούς, ο ίδιος έχει δημοσιεύσει τις σφοδρές απειλές που δέχεται καθημερινά για τη ζωή του, ενώ βρίσκεται εγκλωβισμένος σε κτήριο της Ουάσινγκτον.

Extremely saddened to hear the news about the loss of precious lives of our brothers and sisters in #Turkey, #Syria and #Lebanon.



May Allah protect them all.

My thoughts and prayers are with these nations.#Earthquake 💔 pic.twitter.com/q5OjMtF1ei