Ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία λόγω των σεισμών αυξάνεται συνεχώς και το Basketball Champions League ενημέρωσε πως αναβάλονται οι αγώνες των τουρκικών ομάδων.

Ο απολογισμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς και φονικούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ που ισοπέδωσαν ολόκληρες περιοχές στην Τουρκία και τη Συρία ανεβαίνει διαρκώς.

Ο κόσμος παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις και οι εικόνες που έρχονται συνεχώς από τη γειτονική χώρα σοκάρουν. Σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης της Τουρκίας, μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν τουλάχιστον 7.634 τραυματίες και 2.834 κτίρια έχουν καταστραφεί ενώ ο οργανισμός ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 120 μετασεισμοί.

Η Κυβέρνηση της Τουρκίας προχώρησε σε αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας μέχρι νεωτέρας και το Basketball Champions League ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων των τουρκικών ομάδων που επρόκειτο να διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα για τη φάση των «16» της διοργάνωσης. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Νταρουσάφακα - Μούρθια, Μπαχτσεσεχίρ - Μανρέσα και Μάλαγα - Γαλατάσαραϊ για τον όμιλο της ΑΕΚ.

