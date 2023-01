Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έβγαλε ένα όμορφο highlight στην Ulker Sports Arena.

Το καλεντάρι της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Στα πρώτα λεπτά του ματς, ο Μάρκο Γκούντουριτς πάσαρε στον Κώστα Αντετοκούνμπο, εκείνος βρήκε ανοιχτό διάδρομο και τελείωσε τη φάση με κάρφωμα για το 7-11.

