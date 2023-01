Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέταρτο συνεχόμενο sold out σε αναμετρήσεις της EuroLeague, καθώς δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα για το ματς με την Αναντολού Εφές (3/2, 21:00).

Το Στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» θα είναι για ένα ακόμα ματς της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατάμεστο. Η «ερυθρόλευκη» ομάδα ανακοίνωσε άλλο ένα sold out σε αναμέτρηση της EuroLeague, αυτή τη φορά απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές, στο δεύτερο ματς της 5ης «διαβολοβδομάδας» (3/2, 21:00).

Αυτό είναι το τέταρτο συνεχόμενο sold out που κάνει ο Ολυμπιακός και το πέμπτο για τη φετινή σεζόν στη EuroLeague.

Back to back Sold Out! 💪🏽



Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Εφές εξαντλήθηκαν! Για μία ακόμη φορά νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τη μαζική στήριξή σας! 🙏🏽



TOGETHER WE FIGHT! 🔴⚪️

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/4PTVQtsvHu