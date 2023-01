Οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα είχαν ετοιμάσει Pregame με μπόλικη δόση από τρολάρισμα στην Παρτίζαν λόγω... Νεμάνια Νέντοβιτς!

Όπως είναι γνωστό ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε χαρίσει τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα κατά τη διάρκεια του α' γύρου με τρίποντο από τη γωνία στα 2'' δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα στην «Χάλα Πιονίρ» για τον β' γύρο της Euroleague, οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα κρατούσαν χιλιάδες πλακάτ, τα οποία έδειχναν τους... οπαδούς της Παρτίζαν να κρατούν το κεφάλι τους! Όπως ακριβώς είχε συμβεί στην «Stark Arena» μετά το νικητήριο τρίποντο του «Νέντα».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τα πλακάτ των φιλάθλων...

...και θυμηθείτε το τρίποντο του Νέντοβιτς

DO NOT CLOSE YOUR EYES, this is really happening! @nedovic1624 WINS it for @kkcrvenazvezda, what a SHOT 😱😱



And the fans go WILD! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HZxzuk8ge0