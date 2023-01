Ο Τόμας Γουόκαπ με ένα τρομερό buzzer beater έκλεισε το ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 20η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε μία μάχη για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης και ο Τόμας Γουόκαπ έδωσε ένα λόγο στο κοινό των «ερυθρολεύκων» για να ξεσηκώσουν το γήπεδο.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε με ανοιχτό πεδίο από την περιφέρεια και ενώ ο χρόνος κυλούσε προς τη λήξη του ημιχρόνου. Δίχως να το σκεφτεί, έδιωξε την μπάλα από τα χέρια του και διαμόρφωσε το 36-28.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

.@twalkup23 with the perfect ending to the half for @olympiacosbc



Buzzer Beater 🚨👋#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HKe3TQuIK5