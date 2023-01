Ο Σακίλ ΜακΚίσικ «υπέγραψε» τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague και το Gazzetta με τη βοήθεια του InStat αναλύει τα όσα έκανε στο παρκέ.

Η είδηση των στομαχικών διαταραχών του Κώστα Σλούκα και η αναγκαστική παραμονή του στο ξενοδοχείο της Μπολόνια γέμισε τον Ολυμπιακό με αμφιβολίες. Ούτε ο Σάσα Βεζένκοβ ένιωθε καλά, καθώς όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν οριακά να μην αγωνιστεί, όμως η απουσία του κορυφαίου του γκαρντ για τον Ολυμπιακό του στερούσε αρκετά πράγματα από το παρκέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» όσο και αν βασίζονται στην αέναη κυκλοφορία μπάλας, χάνοντας το μυαλό τους έπρεπε να βάλουν ξανά σε τάξη όλα τα plays τους και κυρίως να βρουν νέους πόλους, για να φτάσουν τελικά στη μεγάλη νίκη επί της Βίρτους. Τα 0/5 τρίποντα του Κάνααν και τα ισάριθμα του Λαρεντζάκη άρχισαν να στερούν πρωταγωνιστές.

Ιδανική συνθήκη για Shaq-attack. Ο ΜακΚίσικ βγήκε μπροστά και είπε σε όλους «εγώ είμαι εδώ, μη φοβάστε». Απέναντι ίσως στην πιο μη-αθλητική ομάδα της EuroLeague είχε και το πεδίο να δράσει αλλά και τις συνθήκες.

Η απουσία του Σλούκα του άφησε την μπάλα στα χέρια

Καταρχάς ο ΜακΚίσικ είναι εντυπωσιακός στον τρόπο που έχει προσαρμοστεί στο σύστημα του Ολυμπιακού. Η βελτίωσή του στο μακρινό σουτ τον κάνει αποτελεσματικό σε αυτό το μπάσκετ με τις μηδενικές ντρίπλες που θέλει να εφαρμόσει ο Μπαρτζώκας.

Μπαίνοντας στη 2nd unit παρέα με τον Σλούκα, λειτουργεί ιδανικά ως cutter στο πέντε εναντίον πέντε και ως ο energy guy της άμυνας, τρέχοντας στο ανοιχτό γήπεδο. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να λησμονήσουμε πως με την μπάλα στα χέρια, το πρώτο του βήμα είναι unguardable. Η έκρηξή του δε μαρκάρεται.

Η απουσία, λοιπόν, του Σλούκα έφερε περισσότερες μπάλες στα δικά του χέρια και αυτός τις εκμεταλλεύτηκε. Η άμυνα της Βίρτους δεν είχε ούτε το βάθος αλλά ούτε κάποιον ικανό περιφερειακό να σταθεί μπροστά του και έτσι ο ΜακΚίσικ έφτανε προς το καλάθι με ευκολία, ολοκληρώνοντας με 6/9 πέριξ της ρακέτας για να κερδίσει και ορισμένα φάουλ. Αποκορύφωμα η ευκολία με την οποία νικάει τον Κορντινιέ στα τελευταία 27'' και σκοράρει το καλάθι που φέρνει τον Ολυμπιακό στο 80-84.

Ο τρόπος σκοραρίσματος του ΜακΚίσικ απέναντι στη Βίρτους

Κοψίματα - 4 κατοχές/6 πόντοι

- 4 κατοχές/6 πόντοι Χειριστής στο PnR - 4 κατοχές/6 πόντοι

- 4 κατοχές/6 πόντοι Isolation - 2 κατοχές/5 πόντοι

- 2 κατοχές/5 πόντοι Catch n' drive - 1 κατοχή/2 πόντοι

Τι βλέπουμε στους αριθμούς του ΜακΚίσικ; Πως απέναντι στη Βίρτους ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε αποφάσεις με την μπάλα στα χέρια και όχι λειτουργώντας μακριά από αυτήν ή στο transition. Σε συνολικά 7 κατοχές όπως είδαμε παραπάνω, έβαλε την μπάλα στο παρκέ και πήρε απόφαση για το πώς θα διαχειριστεί την κατοχή, συνήθως φτάνοντας ως το καλάθι.

Κάτι που η παρουσία του Σλούκα του στερεί, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Ολυμπιακός λειτουργεί λανθασμένα. Ο Σακ είχε 7 iso (απομόνωση) σε 18 παιχνίδια μέχρι το χθεσινό και βρήκε 2 κόντρα στη Βίρτους.

Το shot chart του ΜακΚίσικ

Είχε τρέξει ως χειριστής 14 pick n' roll μέχρις ότου οι Πειραιώτες αγωνιστούν στην Ιταλία, όπου αποφάσισε για 4. Οι κατοχές του Σλούκα πέρασαν για μια βραδιά στα χέρια του, ίσως στο πιο ταιριαστό για εκείνον παιχνίδι αφού η Βίρτους προσφέρεται για κάθε αθλητικό γκαρντ/φόργουορντ.

Πέραν των 21 πόντων του που είναι και προσωπικό ρεκόρ του στη φετινή EuroLeague, οι 4 ασίστ (μαζί με 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) που μοίρασε έφεραν στον Ολυμπιακό άλλους 10. Το σύνολο 31, κάτι που φυσικά τον μετέτρεψε στον πιο αποδοτικό «ερυθρόλευκο» στην Μπολόνια.

Είναι δεδομένο πως ο ΜακΚίσικ όσο οδεύουμε προς την postseason θα γίνεται ολοένα και πιο χρήσιμος. Όπως είδαμε και στα περσινά playoffs με τη Μονακό τα παιχνίδια γίνονται πολύ πιο physical και οι αντίπαλοι μπορεί να καταστρέψουν το plan-A. Ο Σακ είναι πάντοτε ένα ιδανικό plan-B. When the going gets tough the tough get going.