Η Παρτίζαν των τελευταίων εβδομάδων δείχνει ότι θα παλέψει για είσοδο στα playoffs και το Gazzetta στέκεται στην ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο οποίος δεν έχει μάθει να χάνει στην καριέρα του.

Η ήττα από τη Μακάμπι μέσα στο Ισραήλ διέκοψε ένα νικηφόρο σερί τεσσάρων ματς για την Παρτίζαν. Ωστοσο η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Ιωάννη Παπαπέτρου... φωνάζει το τελευταίο διάστημα πως είναι εδώ και θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για να πάρει τις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στα playoffs (απόψε υποδέχεται τη Μπασκόνια στο Βελιγράδι).

Το Gazzetta στέκεται στους Σέρβους που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει, αφού έχουν στον πάγκο του τον... Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Ομπράντοβιτς.

Μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη οι Σέρβοι δεν πατούσαν καλά και τα σύννεφα είχαν μαζευτεί πάνω από το Βελιγράδι. Όμως από εκεί και μετά ήρθαν τέσσερι σερί νίκες πριον την χθεσινή ήττα από τη Μακάμπι στο Ισραήλ, σε μία από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης.

Και δεν είναι τυχαία αυτά τα ροζ φύλλα αγώνα. Γιατί είναι με ομάδες που έχουν ως στόχο να βρεθούν στo Final 4 της Euroleague. Και η Παρτίζαν στάθηκε εξαιρετικά απέναντι τους. Αρχικά νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές με 82-79, έκανε μεγάλο διπλό με 73-72 μέσα στην Τουρκία επί της Φενέρ, στη συνέχεια καθάρισε την πιο αδύναμη Μπάγερν και εντυπωσίασε, ρίχνοντας 100άρα (100-80) στην Μονακό. Μονακό, Εφές και Φενέρ στοχεύουν στο Final 4 της Euroleague και η Παρτίζαν τους πήρε το... σκαλπ.

O Oμπράντοβιτς κράτησε ενωμένη την ομάδα σε μια περίοδο που δεν έπαιζε σε υψηλά standards και οι ήττες διαδέχονταν η μία την άλλη. Όμως πλέον το πράγμα έχει γυρίσει και η Παρτίζαν έχει μπει σε ένα δρόμο που της επιτρέπει να παλέψει για τα playoffs.

1 minute 16 seconds of @ThiasLsf being angry at the rim😤



Averaging 12.9 PTS 7.8 REB I 21.4 PIR so far this season at @PartizanBC ⚫️⚪️ pic.twitter.com/YsSrisUF53