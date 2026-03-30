Η Παρτίζαν επικράτησε της Μπόσνα με 82-66 και απολαμβάνει τη μοναξιά της στην πρώτη θέση, μετά το δώρο που της έκανε ο Ερυθρός Αστέρας.

Εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» του Ερυθρού Αστέρα η Παρτίζαν, καθώς επικράτησε της Μπόσνα με 82-66 και βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια μετά από την ήττα της Ντουμπάι και έπειτα από τη νίκη της επί της Μπόσνα, απολαμβάνει τη μοναξιά της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της ABA Liga.

Πέραν του πρώτου δεκάλεπτου όπου η Παρτίζαν έμεινε πίσω με 12-17, στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι και μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και να φτάσουν στην 19η νίκη τους.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Μίλτον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χαλίλοβιτς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 12-17, 41-35, 61-49, 82-66

Η Βαθμολογία: