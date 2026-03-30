Παρτίζαν - Μπόσνα 82-66: Πήρε το «δώρο» του Ερυθρού και τώρα μόνη πρώτη!
Εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» του Ερυθρού Αστέρα η Παρτίζαν, καθώς επικράτησε της Μπόσνα με 82-66 και βρέθηκε στην πρώτη θέση.
Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια μετά από την ήττα της Ντουμπάι και έπειτα από τη νίκη της επί της Μπόσνα, απολαμβάνει τη μοναξιά της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της ABA Liga.
Πέραν του πρώτου δεκάλεπτου όπου η Παρτίζαν έμεινε πίσω με 12-17, στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι και μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και να φτάσουν στην 19η νίκη τους.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Μίλτον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χαλίλοβιτς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 12-17, 41-35, 61-49, 82-66
Η Βαθμολογία:
- Παρτιζάν: 19-2
- Ντουμπάι: 18-3
- Μπούντουτσνοστ: 16-5
- Ερυθρός Αστέρας: 16-5
- Κλουζ Ναπόκα: 13-8
- Τσεντεβίτα Ολίμπια: 12-9
- Μπόνα: 9-12
- Ιγκοκέα: 9-12
Pobeda! Bravo crno-beli!⚫️⚪️#KKPartizan #ABAliga pic.twitter.com/jGWxC5ozs0— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.