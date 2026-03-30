O Mπογκντάνοβιτς απάντησε για πρώτη φορά στα σενάρια επιστροφής του στην Ευρώπη: «Δεν καταλαβαίνω...»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μίλησε για τις φήμες που τον συνέδεσαν με την Παρτίζαν.

H Mozzart Sport είχε αναφέρει πως η Παρτίζαν θα ψάξει το... μπαμ το καλοκαίρι με την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Πρόσθεσε πως ο μειωμένος χρόνος συμμετοχής του στους Κλίπερς ίσως ανοίξει τον δρόμο της επιστροφής στην Σερβία.

Ο Σέρβος σταρ μίλησε στο RTS και σχολίασε τις φήμες γύρω από το όνομα του, τονίζοντας πως δεν σκέφτεται από τώρα τι θα συμβεί τη νέα σεζόν.

«Παρακολουθώ, ξέρω και το βλέπω κι εγώ στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ωραίο να βλέπω αυτές τις φωτογραφίες, αλλά... Τι, να πάρω μια απόφαση τώρα; Δεν καταλαβαίνω. Μου απομένουν επτά παιχνίδια εδώ, έχω playoffs, οπότε το μυαλό μου είναι εδώ. Δεν σκέφτομαι τι θα συμβεί του χρόνου ή του επόμενου μήνα

Είμαι εδώ, είμαι έτοιμος, δουλεύω, προπονούμαι. Τι γίνεται, η σεζόν είναι αυτή που είναι. Προσπαθώ να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα όταν ξεκινήσουν τα playoffs».», ήταν τα λόγια του Bogie.

Φέτος μετρά 7.3 πόντους και 2.7 ριμπάουντ στα 21 ματς που έχει παίξει. Πατά παρκέ για περίπου 20 λεπτά ανά παιχνίδι.