Χέις-Ντέιβις: «Ο Γκούντουριτς θύμισε Ρέτζι Μίλερ» (vid)

O Χέις-Ντέιβις μίλησε για το τρίποντο του Γκούντουριτς που έστειλε το Παναθηναϊκός-Φενέρ στην παράταση και έκανε σύγκριση με τον Ρέτζι Μίλερ.

Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν ο άνθρωπος που έκλεψε τη μπάλα στο Παναθηναϊκός-Φενέρ και ευστόχησε σε τρίποντο (που δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί πατούσε εκτός) από τη γωνία στα 25 δευτερόλεπτα, ένα καλάθι που έστειλε το ματς στην παράταση, αφού στη συνέχεια οι δύο ομάδες δεν βρήκαν στόχο. Ο Χέις-Ντέιβις μίλησε στο flash interview για τη φάση αυτή και τόνισε πως του θύμισε τον Ρέτζι Μίλερ.

«Ηταν μια ομαδική νίκη, συγχαρητήρια σε όλους. Ο Πονίτκα έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ο Γκούντουριτς έβγαλε μια τεράστια φάση στο τέλος που θύμισε Ρέτζι Μίλερ από το ΝΒΑ. Οι θεοί του μπάσκετ ήταν μαζί μας σήμερα, πήγαμε στην παράταση και πήραμε το παιχνίδι».

Marko Guduric took the game to OT with this three! @FBBasketbol pic.twitter.com/gwZVaudPM2