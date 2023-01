Τα εντυπωσιακά καρφώματα των ΜακΚϊσικ και Μπολομπόι που ξεσήκωσαν το ΣΕΦ στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι.

Ο Ολυμπιακός προηγείται της Αρμάνι με 44-38 στο ημίχρονο, με τους παίκτες του να δίνουν σε ορισμένες στιγμές θέαμα από τα καρφώματά τους.

Σακίλ ΜακΚίσικ και Τζόελ Μπολομπόι κάρφωσαν με μανία στην μπασκέτα, με τον πρώτο ειδικά να περνάει κάτω από τη στεφάνη, στην πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα.

Ok Shaq!@ShaqInTheBox adds another spectacular dunk to his collection!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hMfF1n4iwT