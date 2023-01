Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (5/1, 21:30) για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Το αδιαχώρητο θα γίνεται στο «Audi Dome» και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μπάγερν με τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στο Μόναχο και εκτός από την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα έχουν να... αντιμετωπίσουν και την εξέδρα!

Όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί θα υπάρχει sold out στο ματς της 17ης αγωνιστικής, όπερ και σημαίνει ότι στις εξέδρες θα βρίσκονται 6.700 φίλοι του μπάσκετ.

🚨 #AudiDome is sold out for our game against Panathinaikos on Thursday (Jan 5)!



And there are only a few tickets available for our #BBL game against Berlin (Sunday, Jan 8).#FCBB #WeBallTogether @paobcgr @albaberlin (c) Eirich