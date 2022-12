Το μεγάλο ντέρμπι παρακολουθούν δια ζώσης και παίκτες της Μονακό που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, με πρώτο και καλύτερο τον Μάικ Τζέιμς.

Στο παρελθόν έχει ζήσει ανάλογα ντέρμπι. Και γνωρίζει πώς είναι ένα παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ μία ημέρα μετά τη νίκη της Μονακό επί της Ζάλγκιρις Κάουνας προκειμένου να... ξαναζήσει την ατμόσφαιρα ενός «αιώνιου» ντέρμπι, έχοντας ωστόσο και έναν λόγο παραπάνω ο οποίος έχει να κάνει με τον Ντουέιν Μπέικον.

Τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του στην Μονακό ήρθε να δει και ο Ντόνα Χολο οποίος κάθισε μαζί με τον Μάικ Τζέιμς δίπλα από την γραμματεία και δη κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού.

.@TheNatural_05 and Donta Hall in the house for the 🇬🇷 derby👀@ASMonaco_Basket pic.twitter.com/is13w5lc8f