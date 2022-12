Σπανούλης: «Ολυμπιακός, η κορυφαία back to back πρωταθλήτρια, σαν τον Δαυίδ με τον Γολιάθ»

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία back to back πρωταθλήτρια ομάδα στην ιστορία της Euroleague.

Την πρώτη πολύ μεγάλη νίκη της καριέρας του σαν προπονητής πέτυχε ο Βασίλης Σπανούλης στο do or die ματς κόντρα στην Ερζλίγια στο Ισραήλ και το Περιστέρι Bwin πήρε την πρόκριση για το play in του BCL.

Ο Kill Bill έδωσε συνέντευξη στο Walla Sports και στάθηκε μεταξύ άλλων στη back to back κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό, το ΝΒΑ και την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και την προπονητική.

Μεταξύ άλλων είπε:

Για το ποια είναι η κορυφαία back to back πρωταθλήτρια στη Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Εφές και Μακάμπι: «Ο καθένας θα σου δώσει διαφορετική απάντηση, και δεν είμαι αντικειμενικός, αλλά θα πω ο Ολυμπιακός. Επειδή είχαμε το μικρότερο μπάτζετ χωρίς μεγάλα ονόματα. Κανείς δεν ήξερε ορισμένους παίκτες. Η Μακάμπι είχε Σάρας, Βούιτσιτς, Μπαστόν, Σαρπ, Πάρκερ και Μπουρστάιν. Η Εφές έχει Λάρκιν και Μίτσιτς. Δεν τους υποτιμώ, αλλά δεν είναι εύκολα να κουμαντάρεις μια ομάδα με αστέρες. Αλλά ήμασταν σαν τον Δαυίδ απέναντι στην Γολιάθ»

Για το ότι δεν θα μπορεί να παίρνει πλέον το τελευταίο σουτ σαν προπονητής όπως το έκανε σαν παίκτης: «Προσπαθώ να... φύγω από αυτό που ήμουν στο παρελθόν και να κάνω τον διαχωρισμό. Πρέπει να διαλέξω τους σωστούς παίκτες και να τους δώσω τα εφόδια για να σκοράρουν αυτά τα μεγάλα σουτ»

Για το ΝΒΑ: «Δεν το βλέπω σαν λάθος και δεν μετανιώνω για την απόφαση μου. Για να είσαι επιτυχημένος στο ΝΒΑ, πρέπει να βρεθείς στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή και αυτό δεν έγινε στην περίπτωση μου. Το να επιστρέψω στην Ευρώπη ήταν το σωστό για μένα. Πέτυχα τα πάντα που θα μπορούσα να πετύχω»