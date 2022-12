Το Περιστέρι Bwin απέδρασε με μια σπουδαία νίκη από το Ισραήλ κόντρα στην Μπνέι Ερζλίγια με 90-87 και τσέκαρε το εισιτήριο για το play-in του BCL, εκεί όπου θα παίξει με τη Ντιζόν.

Έναν... τελικό είχε να παίξει στο Ισραήλ το Περιστέρι Bwin και τα κατάφερε. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 90-87 της Μπνέι Ερζλίγια, τερμάτισε τρίτο στον όμιλο και έτσι πήρε το εισιτήριο για το play-in του BCL (εκεί θα παίξει με τη Ντιζόν με μειονέκτημα έδρας).

Μεγάλο ματς έκανε ο Ντένμον που τελείωσε το ματς με 25 πόντους (19 στο ημίχρονο), ενώ ο Φρανσίσκο είχε 21 με 7 ασίστ και ο Μπίλαν μέτρησε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Κεμπ είχε 32 πόντους, ενώ 14 είχε ο Μπαμπ και 13 ο Γκαμπλ. Στους 16 σταμάτησε ο Τόμπσον.

🕺✨ They should rename it to 𝘿𝙚𝙣𝙢𝙤𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙨! @MizzouMonster12 for 👌 at the halftime-buzzer to put @peristeribc in front. #BasketballCL pic.twitter.com/lqbNBYm49j